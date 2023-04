Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O programa Oftalmo nas Escolas, desenvolvido pela prefeitura de Jacarezinho, levou exames de vista a mais 420 alunos matriculados na rede municipal de ensino. O objetivo da medida é diagnosticar eventuais problemas e promover o devido tratamento, evitando assim futuros problemas no aprendizado por conta de déficit na capacidade visual.

Do total de alunos examinados, 86 apresentaram algum nível de dificuldade nos testes, realizado por um médico oftalmologista na própria escola, e assim foram encaminhados para uma avaliação mais completa no consultório do profissional.

Uma vez que se comprove a necessidade, os alunos serão encaminhados ao Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) para que recebam óculos. Todo o processo é inteiramente gratuito aos estudantes. Ano passado foram 57 encaminhamentos para a realização de exames mais detalhados.

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o programa é uma demonstração da preocupação da gestão em promover uma educação eficiente e inclusiva. “Sabemos que muitos alunos por vezes apresentam dificuldades no aprendizado por problemas de visão, então com esse diagnóstico conseguimos proporcionar que esses alunos tenham um salto na qualidade do aprendizado e seguimos investindo e buscando grandes avanços na nossa rede municipal de ensino”.

De acordo com a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, o trabalho é mais um no intuito de melhorar a qualidade do aprendizado. “Desde o começo da gestão o desafio é sempre em promover um ensino de qualidade aliado com as melhores condições oferecidas aos alunos. E esse é mais um projeto que vem reforçar todo esse contexto”, pontua.

O secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, destaca a parceria entre as secretarias para a realização do trabalho. “Mais uma vez um trabalho em conjunto, sempre com o acompanhamento do nosso prefeito, resultando na melhoria da qualidade de vida de moradores, que nesse caso são os estudantes com problemas de visão e agora terão o tratamento adequado e de forma gratuita”.

O programa Oftalmo nas Escolas é uma realização da prefeitura de Jacarezinho através das secretarias municipais de Saúde e de Educação e parceria com o médico oftalmologista Carlos Henrique Amaral Teixeira, responsável pelas avaliações dos estudantes.