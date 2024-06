O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta quarta-feira (19), o programa Rota do Progresso, que visa estimular a economia, a geração de emprego e levar mais qualidade de vida a 80 municípios do estado.

A ideia do programa é beneficiar as cidades com menor Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), indicador desenvolvido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) para medir o desempenho dos municípios paranaenses em relação à renda.

O programa irá disponibilizar 2,5 bilhões de reais para que sejam investidos em infraestrutura, planejamento e desenvolvimento humano.

O governador Ratinho Júnior, falou sobre o projeto. “A ideia é levantar esses municípios, poder trazer o mesmo padrão de qualidade de vida da grande maioria da população. Nós também temos o dinheiro, o recurso, dentro desses dois milhões e meio, para saneamento básico, que ajuda a ter qualidade de vida na área da saúde. Investimento também em estradas rurais para muitas vezes você ligar uma rota de uma a bacia leiteira, a produção de frango e assim por diante e, claro, também uma ligação com a educação.

O Ipardes também será o órgão responsável por acompanhar a aplicação das ações que constam no programa e medir o avanço dos indicadores.

Incentivo para a agricultura

O foco principal será nos produtores familiares com três linhas de ação diferentes para desenvolver ainda mais o setor da agricultura.

Cada munício vai receber cerca de R$ 300 mil para estimular a geração de renda de acordo com a vocação econômica de cada região. Incluindo investimentos em extensão rural e na produção, beneficiamento e comercialização de produtos que agreguem valor à produção.

Para o setor agropecuário serão R$ 380 milhões em obras para a pavimentação de estradas rurais, com foco principal em trechos de serra que dificultam o escoamento da safra devido às más condições.