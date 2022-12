Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Cabo Emerson Santos da equipe Rocam do 2°BPM, em seu horário de folga, realizou na madrugada deste sábado (17) a abordagem a três motociclistas que trafegavam pela avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina/PR, em alta velocidade, colocando a vida de terceiros em risco, além de estarem acelerando seus veículos, causando som alto, cortando giro e tirando o sossego alheio dos moradores do local. Após a abordagem, a equipe de Rádio Patrulha deu apoio à apreensão e condução dos veículos até a 4ª Comapnhia de Polícia Militar, sendo lavradas as notificações pertinentes à situação. Os condutores foram orientados e advertidos quanto suas condutas.