Policiais militares da Rocam e do Serviço de Inteligência da 4ª Companhia recuperaram um caminhão roubado e prenderam um homem suspeito de 34 anos na tarde de sexta-feira, 4, em Santo Antônio da Platina/PR.

Os policiais receberam informações via Copom, de que havia um caminhão roubado no pátio do posto Chapadão. Os militares foram até o local e encontraram o veículo.

A abordagem foi feita, e o condutor do veículo recebeu voz de prisão sendo encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil. O caminhão recuperado foi recolhido para ser restituído ao proprietário.