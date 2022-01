Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quarta-feira (5), a Rotam apreendeu uma motocicleta furtada, em Jacarezinho/PR.

A equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) recebeu informações de que um homem estava em posse de uma motocicleta furtada escondida na casa de seu pai, e com apoio da Rotam deslocou-se até o local. Ao chegar no endereço, os policiais pediram permissão para o pai do suspeito para realizar buscas na casa, e no quintal foi localizada a motocicleta com a numeração de chassi e motor suprimidos.

O suspeito não estava na residência, de acordo com o pai ele havia saído momentos antes da equipe chegar e tinha deixado a motocicleta guardada.