Na última sexta-feira, 27 de março, foi oficializada a nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, que comandará a instituição no biênio 2026/2028. O anúncio marca o início de um ciclo de gestão voltado ao fortalecimento da estrutura administrativa e ao planejamento estratégico para ampliar os serviços de saúde oferecidos à população do Norte Pioneiro do Paraná.

A composição definida é a seguinte:

– Presidente: Alessandro Martini

– 1º Vice-Presidente: Dr. Otacílio De Farias

– 2º Vice-Presidente: Dr. Dirceu Bernardes

– 1º Secretário: Dr. Mario Arias

– 2º Secretário: Vouny Martoni

– 1º Tesoureiro: Regis Kammers

– 2º Tesoureiro: Gustavo Jespersen

A cerimônia de posse reforçou o compromisso da Santa Casa em manter sua relevância como referência regional em saúde, destacando a importância da união entre gestão eficiente e missão filantrópica. A expectativa é de que a nova diretoria intensifique parcerias e investimentos, garantindo maior qualidade e abrangência nos atendimentos hospitalares.