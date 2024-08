A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará serviços de polícia judiciária, orientações e exposições a moradores dos municípios de Mandaguari (Noroeste), Astorga (Norte) e Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) durante esta semana.

Nas duas primeiras cidades, serão oferecidos serviços como registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, além de confecção da Carteira de Identidade Nacional para quem fez o agendamento prévio. Os policiais civis também estarão disponíveis para dar orientações e farão demonstrações de perícia papiloscópica.

Em Mandaguari o evento será de 14 a 16 de agosto, no Espaço Conviver, localizado na Rua Dr. Rufino Maciel, nº 14, das 9h às 17h. A ação acontece em parceria com o programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná. Também de 14 a 16 de agosto, o PCPR na Comunidade estará em Astorga, das 9h às 17h, no Salão Social da Loja Maçônica Filhos de Hiran, na Rua Bahia, nº 296. A atividade é em parceria com o Paraná em Ação, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná (Seju).

Em Santo Antônio da Platina, o evento ocorre entre os dias 14 a 18, no Parque de Exposições Doutor Alício Dias dos Reis, na BR-153 km 39, das 17h à meia-noite. O atendimento acontece durante a 52ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial (EFAPI). No local, os policiais civis estarão disponíveis para atender a população para confeccionar boletins de ocorrência e orientações. Também haverá exposições de viaturas, armamentos e materiais táticos, atividades lúdicas para crianças, demonstração de perícia papiloscópica.

As ações em Mandaguari terão a parceria do Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, além dos atendimentos da PCPR os moradores terão, também, orientações e serviços jurídicos como divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, retificação de registro civil, entre outros. Em Astorga, onde a parceria é com o Paraná em Ação, o público terá acesso a serviços como testes rápidos de saúde, cadastro para oportunidades de emprego, informações sobre serviços prestados por outros diversos órgãos estaduais.

O PCPR na Comunidade tem como principal finalidade levar nossos serviços diretamente à população, especialmente às pessoas que têm mais dificuldade em acessar as delegacias. Esperamos que o evento seja uma oportunidade para estreitar os laços com a comunidade”, explica o coordenador do programa, João Mário Goes.

ATENDIMENTOS– Na última semana (6 a 10 de agosto), o PCPR na Comunidade atendeu mais de 2,5 mil pessoas em eventos realizados em Curitiba e em Cambé, no Norte do Estado. O público pôde registrar boletins de ocorrência, solicitar emissão de atestado de antecedente criminais, pedir orientações e confeccionar a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Ao todo, 1.397 documentos foram confeccionados, sendo 554 em Curitiba e 843 em Cambé.