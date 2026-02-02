O mês de fevereiro começou com tempo firme e temperaturas elevadas, acima dos 30 °C, em praticamente todas as regiões do Paraná. Nesta segunda-feira (2), entretanto, a instabilidade volta a ganhar força com chance de pancadas de chuva acompanhadas de raios em todo o Estado, segundo o Simepar

Com pouca variação de nuvens, os termômetros subiram rapidamente em todos os setores paranaenses neste domingo (1°). No Sudoeste, Oeste e Noroeste, as temperaturas máximas podem se aproximar dos 35 °C. A previsão do tempo indica chance de pancadas de chuva isoladas entre o período da tarde e a noite, especialmente entre as faixas Norte e Leste. Já entre Curitiba e região e o Litoral, as condições do tempo favorecem a formação de tempestades.

Chuva em todos os setores do Paraná; Inmet emite alerta

A partir de segunda-feira (2), a instabilidade atmosférica volta a predominar em todo o Paraná. As temperaturas não sobem tanto em relação aos dias anteriores, por conta da maior cobertura de nuvens.

Em Maringá, a máxima prevista é de 25 °C, e 24 °C em Londrina. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 22°C e 26°C

Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas poderão ocorrer a qualquer momento do dia, segundo o Simepar. A partir do período da tarde, aumentam as chances de essas áreas de instabilidade atuarem com maior intensidade nos setores paranaenses.

Foto: Reprodução/Simepar

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas no Paraná, a partir desta segunda-feira (2). O alerta abrange a faixa entre o Litoral, Curitiba e região, Campos Gerais, passando ainda pelo centro do estado e o Oeste paranaense.

O alerta do Inmet tem vigência até a manhã de terça-feira (3), e nesse período são esperados volumes de chuva entre entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes, que podem chegar aos 60 km/h.