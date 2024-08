A semana começa gelada em várias regiões do estado do Paraná, conforme dados do Simepar. Nesta segunda-feira (12), o amanhecer mais frio foi em Pinhão, na região central do estado, com a mínima de 0,0°C. A expectativa é que as manhãs geladas continuem nos próximos dias, porém, com o passar dos dias o calor deve retornar.

Geada às margens da rodovia, em Campo Largo, no Paraná (Foto: Colaboração/ Eziquiel/ Antena Sul)

Telêmaco Borba, Ponta Grossa e São Mateus do Sul tiveram mínimas abaixo de 1ºC nesta segunda (12). Apesar das baixas temperaturas, a previsão do Simepar é que a terça (13) seja ainda mais gelada, com chance de mínimas negativas

Geada e lista de cidades mais frias no Paraná

Além do frio, algumas cidades do Paraná registraram geada no amanhecer. Eziquiel, ouvinte da Antena Sul, registrou geada em Campo Largo e em Ponta Grossa. Já André, de Conchas Velhas, encontrou gelo na plantação de verduras.

Geada atinge vegetação no Paraná (Foto: Colaboração/ André/ Antena Sul)

Veja a lista com as cidades mais frias nesta segunda (12), no Paraná:

Pinhão | 0,0°C

Telêmaco Borba | 0,6°C

Ponta Grossa | 0,7°C

São Mateus do Sul | 0,9°C

Jaguariaíva | 1,0°C

Palmas | 1,0°C

Palotina | 1,0°C

General Carneiro | 1,1°C

Toledo | 2,5°C

Castro | 2,8°C

Cambará | 2,9°C

Inácio Martins | 2,9°C

Cerro Azul | 3,0°C

Cândido de Abreu | 3,1°C

Pato Branco | 3,4°C

Francisco Beltrão | 3,6°C

Fazenda Rio Grande | 3,8°C

Foz do Iguaçu | 3,8°C

Lapa | 3,9°C

O frio deve continuar nesta terça-feira (13), porém, as temperaturas tendem a subir a tarde a partir de quarta-feira (14), com a presença do sol. Não há previsão de chuva para o Paraná nesta semana. Confira aqui a previsão completa do Simepar.