O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou na segunda-feira (9) o coronel Sérgio Almir Teixeira para o comando da Polícia Militar do Paraná. Nascido no dia 22 de janeiro de 1972, em Cascavel, no Oeste, o novo comandante tem um histórico de 35 anos de atuação na corporação e é um dos primeiros negros a assumir o maior posto da PM em 168 anos. Ele substitui o coronel Hudson Leôncio Teixeira, novo secretário de Segurança Pública. A cerimônia solene com apresentação da tropa aconteceu na Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Teixeira é graduado em Direito e Educação Física e possui uma extensa formação nos cursos da Polícia Militar. Antes de assumir a nova função, ocupava o cargo de comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar (região Oeste e Sudoeste do Estado), com sede em Cascavel.

“Ele foi escolhido pela sua competência, pelo seu histórico de trabalho, eficiência e educação, mas a escolha também tem um simbolismo. Ele teve o bisavô escravo e agora chega ao maior posto da Polícia Militar. O Brasil tem que prestigiar todas as suas etnias. Para nós é motivo de muita alegria”, disse o governador.

Ele também destacou os avanços na gestão da Polícia Militar. “No início de 2019, afirmei que o nosso governo teria a missão de reestruturar a PM e investir em mais equipamentos, mais viaturas, mais servidores e mais condições de combater o crime organizado. Com muita honra e apoio de grandes militares, conseguimos concluir essa primeira missão com muito sucesso. Compramos BMWs, novas armas e coletes balísticos, reestruturamos a Patrulha Rural, combatemos com muita rigidez o crime organizado, principalmente o novo cangaço, temos viaturas mais inteligentes, novos equipamentos tecnológicos, e desenvolvemos programas que em breve tornarão a segurança pública ainda mais eficiente”, afirmou o governador.

Ratinho Junior ainda citou a contratação de mais três mil policiais militares, que estão em formação e a partir de 2023 vão ajudar a patrulhar as 399 cidades do Paraná. “Temos os melhores quadros do Brasil nessa gestão e estamos prontos para os próximos desafios, para ampliar o controle nas fronteiras e divisas e levar tranquilidade para os paranaenses que moram nas grandes cidades ou nas áreas mais afastadas. Ficou no passado aquele tempo em que policial militar tinha que empurrar viatura e trabalhar com equipamento de segunda mão. Hoje temos as melhores tecnologias, drones, helicópteros, viaturas novas e semiblindadas, e, principalmente, profissionais treinados e capacitados para enfrentar qualquer situação”, complementou.

Além do apoio à PM, ele reforçou a integração das forças de segurança no Paraná. “Realizamos grandes projetos, como a Cidade da Polícia, o Projeto Falcão, com aeronaves equipadas com tecnologia de ponta, e o Olho Vivo, com milhares de novas câmeras mapeando as cidades. Construímos 16 unidades prisionais, criamos a Polícia Penal e pusemos ponto final no problema de presos em delegacias, atrapalhando o trabalho da Polícia Civil”, complementou.