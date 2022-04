Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O diretor de Materiais da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Marcos Rogério Correia da Silva, foi selecionado para participar do Programa de Qualificação em Gestão da Inovação (Programa Innovation Management Professional – IMP), oferecido pela STEINBEIS – SIBE do Brasil, com o apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC).

A STEINBEIS, que é uma instituição alemã, com foco em negócios, capacitação e inovação, que atua no Brasil e, em parceria com o MEC, ofereceu o curso para profissionais que trabalham na área da educação, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal. O IMP é uma ferramenta para implantação de projetos de inovação que envolve a realização de aulas, gerenciamento de projetos e orientações personalizadas (desenvolvimento e transferência de conhecimentos e tecnologias) para gerar resultados tangíveis para as organizações.

Marcos explica que os alunos precisam escolher uma área temática para desenvolver um projeto, para depois aplicá-lo na instituição de origem do aluno, numa espécie de transferência de tecnologia. O tema escolhido por Marcos foi Transformação da Cultura Organizacional. “Minha ideia é aplicar o projeto em compras inovadoras voltadas para compras sustentáveis, pensando que, nesse processo de compra sustentável, em tese temos que transformar a cultura organizacional”, explica.

Para o diretor de materiais, o trabalho colaborativo que o curso proporciona é muito interessante, pois coloca os profissionais em contato com realidades de outras instituições do país. “A intenção do MEC e da STEINBEIS é distribuir profissionais com esse conhecimento adquirido nas instituições de ensino, para que essas instituições fortaleçam o conhecimento técnico dos seus agentes. O curso, individualmente, é um ganho muito grande, mas nada que aprendemos é para gente, é para aquilo que transformamos na nossa vivência”, destaca Marcos.