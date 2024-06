A Polícia Civil agiu rápido e solucionou a autoria da morte de Vinícius Manoel dos Santos, de 33 anos, ocorrida por volta de de 11h40 de ontem, n de junho, na rua Guoxim, Vila Leão, em Jacarezinho. O corpo foi localizado em via pública com ferimentos no tórax.

Agentes da Polícia Civil compareceram no local e, através de câmeras de segurança, chegaram ao nome de uma mulher de 31 anos que, após localizada, recebeu voz de prisão. Ao ser interrogada, admitiu que esfaqueou o desafeto, alegando que assim agiu para defender seu marido.

As imagens mostram que, antes do golpe letal, houve uma briga envolvendo a mulher presa, seu marido e a vítima. Seu marido não foi localizado após o assassinado.

A faca usada no crime foi encontrada na casa da autora e encaminhada para a Polícia Científica que periciou o local.

A

mulher presa registra passagem por tentativa de homicídio e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime.

A polícia ainda ouviu uma testemunha que teria lavado a faca com manchas de sangue, a pedido da autora – ela vai responder pelo crime de fraude processual.

O inquérito deve ser remetido para a Justiça em 10 (dez) dias.