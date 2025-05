O tempo firme deve predominar em grande parte do estado ao longo desta semana, especialmente nas regiões central, oeste e parte da faixa leste do estado. No entanto, áreas da região central e o litoral do Paraná ainda terão registro de chuvas isoladas nos próximos dias com risco de temporal, segundo o Climatempo.

Nesta terça-feira (13), o sol aparece com força em praticamente todo o território paranaense. Ainda assim, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente na região central e no oeste do estado.

No litoral, a circulação dos ventos do mar para o continente favorece a formação de nuvens carregadas, o que pode provocar chuvas de moderada a forte intensidade em alguns momentos. O Climatempo alerta para temporal com pancadas de chuva com raios e ventos de 60 km/h, no Paraná.

As temperaturas seguem baixas em todo o estado por conta do avanço de uma massa de ar frio. O amanhecer será gelado, com mínima abaixo dos 10 °C em várias regiões.