Nesta quarta-feira, 19 de abril, o Tiro de Guerra 05-007 realizou a cerimônia alusiva ao Dia do Exército.

A solenidade teve início com a entrada da tropa no “Pátio Heróis da FEB”, canto da Canção do Exército, leitura da Ordem do Dia do Comandante do Exército e desfile da Turma de Atiradores em continência ao Chefe de Instrução, o qual em suas palavras destacou a História e a importância do Exército para a sociedade, seus valores e tradições.

A cerimônia contou com a presença de convidados, familiares e amigos dos Atiradores, além da presença de diversas autoridades como o Secretário Municipal de Agricultura José Antônio Costa, o qual representou o Prefeito Municipal e Diretor do TG, o Dr Rogerio Cangussu Dantas Cachichi, Juiz da 1ª Vara Federal de Jacarezinho, o Vereador Val de Souza, o Senhor Júlio Cesar Madeira, Diretor do Colégio Cívico Militar José Pavan, Capitão Dudson Cesar dos Santos, representando o 2º Batalhão de Polícia Militar e o 1º Sargento Miguel Toth Junior, representando a Seção de Bombeiros Militar de Jacarezinho.

O Dr Rogerio Cangussu, Juiz da 1ª Vara Federal de Jacarezinho, em suas palavras destacou a relevância do Exército Brasileiro, não apenas na defesa das fronteiras mas também na promoção da cidadania, citando a notável e brilhante contribuição do Exército, por meio do Tiro de Guerra 05-007 na cidade de Jacarezinho, principalmente no tocante a formação dos jovens, que saem transformados, proporcionando ótimos frutos à comunidade local, o que não raramente é percebido pelos pais, parentes próximos e amigos, bem como valorizado pelos empresários.

Finalizou congratulando também a Prefeitura de Jacarezinho pelo apoio ao Tiro de Guerra.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania”