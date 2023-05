Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nos dias 13 e 14 de maio foi realizado o Acampamento Conjunto do Norte Pioneiro, exercício no terreno do Curso de Formação de Cabos (CFC 2023). O exercício reuniu os TG 05-001 de Cambará e o TG 05-007 Jacarezinho, sendo realizadas instruções de Orientação Diurna, Transposição de curso d’água, Patrulha de Combate, Progressão Diurna, Pista de Cordas e Tiro de Ação Reflexa. O Acampamento foi realizado no Parque Alambari, no município de Cambará. Foram desenvolvidos diversos atributos nos futuros Monitores, como rusticidade, coragem, espírito de corpo, camaradagem, equilíbrio emocional e resiliência.