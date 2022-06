Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 5 anos morreu na manhã desta terça-feira (14) após se afogar em uma piscina do condomínio João Otávio, às margens da PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h12 e quando chegou ao local da ocorrência o menino já havia sido retirado da piscina por terceiros. Foram realizadas todas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porém, cerca de meia hora depois de dar entrada no pronto-socorro a criança entrou em óbito.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os socorristas não foram informados sobre as circunstâncias do incidente.