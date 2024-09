Referência na doação de órgãos no Brasil, o Paraná vai agilizar a logística de transplantes. O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (23) 18 novos veículos para o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, maior renovação da frota da história do órgão. Ele também anunciou a aquisição de duas aeronaves para a Casa Militar, que ajudam no transporte de órgãos no Estado.

O investimento da Secretaria de Estado da Saúde nos novos veículos, que serão destinados às quatro Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) do Estado, foi de R$ 1,9 milhão. Nove veículos ficarão em Curitiba, onde está a sede da Central Estadual de Transplantes, e o restante será distribuído entre as organizações de Londrina (Norte), Maringá (Noroeste) e Cascavel (Oeste).

“O paranaense é um povo muito solidário, o que fez com que o Estado se tornasse referência no transplante de órgãos. Somos a população que mais doa órgãos no País, mais que o dobro da média nacional”, afirmou Ratinho Junior. “Também temos uma das estruturas mais modernas do mundo na gestão logística, na busca desses órgãos para levar até os hospitais para atender a população. Por isso a importância dessas novas viaturas, que vão reforçar a logística tanto na Capital, quanto no Interior”.

Além do transporte terrestre, o Paraná conta com uma estrutura aérea, com os aviões da Casa Militar disponíveis 24 horas por dia para o transporte de órgãos e das equipes do sistema estadual. Essa agilidade é necessária porque os procedimentos devem ser feitos de forma muito rápida, por causa do tempo de isquemia dos órgãos, que é o intervalo entre a retirada do doador e a cirurgia no transplantado.

“O Sistema Estadual de Transplantes é um dos orgulhos do Paraná e da Secretaria da Saúde. É graças a esse trabalho que, há muitos anos, somos os líderes nacionais em doação de órgãos”, salientou o secretário estadual da Saúde, César Neves. “A renovação da frota, junto com a estrutura da Casa Militar, ajudam a estruturar a parte logística da nossa Central de Transplantes, que nos coloca na vanguarda nacional nessa área. Queremos, cada vez mais, que os paranaenses tenham o melhor sistema de transplantes do País”.

“Todas as aeronaves do Governo do Estado ficam disponíveis para a Central de Transplantes 24 horas por dia, para que quando formos acionados pela Secretaria de Saúde, possamos colocá-las à disposição para fazer o deslocamento aqui no Paraná ou em outro Estado”, explicou o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Marcos Tordoro. “Elas são usadas para levar a equipe médica para fazer a captação com o doador ou para levar o órgão para cirurgia. É toda uma estrutura utilizada para salvar vidas”.

Atualmente, o sistema paranaense é formado pela Central Estadual de Transplantes, localizada em Curitiba e que coordena as atividades em todo o Estado; quatro Organizações de Procura de Órgãos; 70 Comissões Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes; 23 equipes transplantadoras de órgãos; 60 equipes transplantadoras de tecidos, cinco laboratórios de histocompatibilidade; três Bancos de Tecidos Oculares e um banco de multitecidos; além de quatro Câmaras Técnicas.

Para a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Juliana Ribeiro Giugni, o trabalho de todas essas equipes é fortalecido com a estruturação. “Esses carros vêm para fortalecer a nossa logística terrestre, trazendo mais segurança às nossas equipes, que rodam 24 horas por dia, sete dias por semana, transportando esses bens preciosos, que são os órgãos e tecidos doados pelas famílias para serem destinados para transplante”, disse.

DADOS DO PARANÁ – O Paraná se mantém como o Estado com maior número de doações de órgãos por milhão de população (pmp) no País, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). O Estado registra 42,3 doações pmp, seguido por Santa Catarina com 40,7 pmp, Rondônia com 40,5 pmp e Rio de Janeiro com 27,0 pmp. A média nacional é de 19,5 pmp. O Estado também está na liderança nacional de transplante de rins e é o terceiro em transplantes de fígado.

Segundo a Secretaria da Saúde, entre janeiro e agosto de 2024, o Estado atingiu o maior número de transplantes de órgãos sólidos dos últimos seis anos, com 574 procedimentos. O período também foi marcado pelos recordes nos transplantes de coração, com 28 procedimentos, e de rim, com 342 procedimentos.

Os órgãos doados são destinados a pacientes que necessitam de transplante e estão aguardando em uma lista única de espera, que é fiscalizada pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, e pelas Centrais Estaduais de Transplantes. Atualmente, 3.992 pessoas aguardam na fila de espera por um transplante no Paraná. A maior demanda é por transplante de rim, com 2.222 pacientes, seguido por transplante de córneas (1.436) e de fígado (257).

A seleção de um paciente que aguarda por um transplante ocorre com base na gravidade de sua doença, tempo de espera em lista, tipo sanguíneo, compatibilidade anatômica com o órgão doado e outras informações médicas importantes. Todo o processo de seleção dos potenciais receptores é seguro, justo e transparente. Os órgão que podem ser transplantados são o coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, além de tecidos, como córneas, pele, ossos, valvas cardíacas e tendões.

SETEMBRO VERDE – A renovação da frota do Sistema Estadual de Transplantes faz parte das ações do Paraná no Setembro Verde, mês que é dedicado na conscientização da população sobre a doação de órgãos, já que em 28 de setembro, é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos.

Usando um laço verde como símbolo, o objetivo da campanha é incentivar e mobilizar a população a conversar sobre o assunto com suas famílias, deixando expresso o desejo em ser doador de órgãos e tecidos. Isso porque, no Brasil, a doação de órgãos e tecidos acontece somente após a autorização da família da pessoa que faleceu.

“O mês de setembro inteiro é voltado para ações de sensibilização para a doação de órgãos. E para ser um doador é muito simples, basta avisar a família sobre o desejo de ser um doador. Porque no momento do falecimento, é a família quem vai decidir, então ela precisa conhecer essa vontade”, explicou Juliana. “Essa comunicação facilita quando os familiares forem autorizar a doação de órgãos, o que salva vidas. Temos muitos pacientes esperando por um transplante, aguardando o sim de uma família para ter um novo recomeço”