A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, convoca os candidatos relacionados no edital para matrícula inicial da Décima Chamada do Processo Seletivo Vestibular UENP 2022. A pré-matrícula deve ser realizada de 29 de junho a 01 de julho.

Acesse o edital completo AQUI.

Os candidatos convocados devem realizar todas as etapas obrigatórias para matricula, obedecendo ao cronograma disposto no edital. Após a realização da pré-matrícula, o candidato aprovado já está apto a frequentar as aulas.

A convocação do estudante para a matrícula assegura apenas o direito à vaga para a qual se classificou, estando a matrícula condicionada à comprovação de atendimento dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.