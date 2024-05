A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, nesta quinta-feira, 16 de maio, a implantação do curso de Tecnologia em Fruticultura. Vinculada ao Centro Ciências Agrárias do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, a nova graduação será ofertada na modalidade presencial, na cidade de Santo Antônio da Platina. O curso, autorizado em abril pelo Governo do Estado, é o primeiro da UENP para habilitação de profissionais tecnólogos.

Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, o novo curso atende a uma demanda regional para formação na área de agronegócio. “Considerando que o norte paranaense tem a fruticultura como uma atividade relevante, sobretudo na agricultura familiar, é importante propiciar oportunidades de formação profissional para o emprego de técnicas mais adequadas para o cultivo, a fim de aumentar a produtividade e a geração de emprego e de renda, principalmente nas pequenas propriedades rurais”, afirmou.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destaca um compromisso com a qualificação de profissionais para o setor de agronegócios. “A universidade ingressa nesse cenário, contribuindo com a formação de recursos humanos qualificados, baseado na excelência do ensino, da pesquisa e da extensão”, disse. “Estamos empenhados em preparar profissionais capacitados para o segmento da fruticultura. Trabalhamos também para ampliar ainda mais a atuação da nossa Instituição em segmentos do agronegócio”, pontuou.

Segundo o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o curso terá grande importância para o desenvolvimento da região. “Esse é um momento histórico. Estamos conseguindo realizar um objetivo muito importante para toda a região Norte Pioneira. Esse curso de Tecnologia em Fruticultura é uma forma de transformação. Ele habilita o profissional a desenvolver as atividades, transfere tecnologia para quem precisa, o que pode mudar muito a realidade da região”, acentuou.

O curso de Tecnólogo em Fruticultura vai trazer bastantes oportunidades para os ingressantes, oportunidades desde o início da cadeia produtiva de fruticultura até o processo de industrialização ou de comercialização dessas frutas. Nós temos uma grande expectativa que esse público saia muito bem colocado no mercado de trabalho, inclusive aqui para a nossa região”, disse a coordenadora do curso, Aline Vanessa Sauer Zawadzki.

O CURSO

O curso de Tecnologia em Fruticultura terá, ao todo, 75 vagas distribuídas em três entradas consecutivas, com ingresso de 25 estudantes por ano. Para a primeira turma, a UENP está organizando uma seleção exclusiva, com base na média aritmética do histórico escolar do Ensino Médio. As inscrições serão gratuitas e o edital de processo seletivo deve ser divulgado até o final deste mês de maio.

O início das aulas está previsto para 26 de agosto. As aulas acontecerão no período noturno, no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação (CDTI), a partir de uma parceria firmada entre a UENP e Santo Antônio da Platina. O prefeito José da Silva Coelho Neto partilha que o lançamento do curso é a realização de um sonho. “Estamos dando o primeiro passo da UENP em nosso município. Era um sonho que está se tornando realidade, e tenho a certeza de que esse novo curso trará muitos benefícios para toda a região”.

O curso recebeu parecer favorável da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com base na Lei nº 20.933/2021, a chamada Lei Geral das Universidades (LGU). Essa normativa reforça a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das sete universidades estaduais do Paraná. A nova graduação foi constituída sem ônus de contratação de professores ou outros investimentos do Tesouro Estadual.

O município de Santo Antônio da Platina foi escolhido para sediar o curso por estar estrategicamente localizado na maior região produtora de frutas da Região Meso-norte do Paraná. O município se destaca na produção e comercialização de frutas, como melão, laranja, banana, maracujá, abacate e abacaxi. Situado nas bacias hidrográficas do Ribeirão Boi Pintado e do Rio das Cinzas, o município também produz trigo, café arábica, mandioca, tomate, feijão, palmito, cebola, arroz, alho e amendoim.

De acordo com o projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Fruticultura da UENP, a nova graduação foi planejada num cenário educacional associado ao contexto de mercado e vocação regional, envolvendo aspectos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O objetivo é formar profissionais de nível superior para contribuir com o aumento da produtividade e rentabilidade das principais frutíferas da região, sem perder de vista a modernização tecnológica, o aumento da competitividade empresarial e a sustentabilidade das cadeias produtivas.

O Norte Pioneiro do Paraná se destaca como polo de fruticultura, envolvendo cerca de 2,5 mil fruticultores. É a região do estado que mais produz goiaba e morango, por exemplo. Em 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, segundo dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Valor Bruto de Produção (VBP) anual era de, aproximadamente, R$ 168,8 milhões. Além de abastecer o comércio e as indústrias de polpas locais, a localização estratégica possibilita a comercialização com grandes centros consumidores, como São Paulo, Curitiba e Londrina.

PRESENÇAS

O evento de lançamento do curso de Tecnologia em Fruticultura da UENP contou com a presença do vice-reitor Ricardo Aparecido Campos; dos diretores e vice-diretores dos Campi de Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira e Ademir Zacarias Junior; e de Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira e Rudolph dos Santos Gomes Pereira; e o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak.

Também estiveram os pró-reitores de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli; de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; de Planejamento e Avaliação Institucional, Felipe Scala Frâncica; e de Recursos Humanos, Maria José Quina Galdino; o chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luis Biancon; o Assessor Jurídico, Fernando de Alves Brito; a Assessora Executiva do Gabinete, Josiane Petenaci de Araújo, além de diretores, professores e agentes universitários da UENP e comunidade externa.