Um novo estudo publicado por psiquiatras da Universidade de Uppsala, na Suécia, mostrou que mulheres que usam pílulas contraceptivas têm maior risco de desenvolver depressão. De acordo com a pesquisa, o uso do anticoncepcional teve como efeito colateral o aumento de pelo menos 73% nas chances de ter a doença durante os dois primeiros anos de uso da pílula.

O levantamento, que foi divulgado na revista especializada Epidemiology and Psychiatric Sciences na segunda-feira (12), mostrou ainda que mulheres que começaram a usar o remédio na adolescência têm um risco 130% maior de ter sintomas de depressão.

A pesquisa foi feita mediante a análise dos dados de saúde de mais de 250 mil mulheres do Reino Unido, com a avaliação de seus prontuários desde as primeiras menstruações até a menopausa. Os pesquisadores buscaram identificar os momentos em que as participantes receberam as primeiras receitas de contraceptivos e quando começaram a reportar os sintomas de depressão.