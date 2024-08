Estudo inédito

Os resultados da pesquisadora inovadora foram publicados no periódico científico International Journal of Nanomedicine.

Invisíveis à olho nu, as nanopartículas têm a capacidade de chegar até as células com câncer.

Paralelamente, os pesquisadores desenvolveram uma estratégia de normalização do microambiente tumoral. É a reengenharia do microambiente em que o local é mais acessível para que a nanopartícula entre no seu interior e para que os linfócitos do sistema imunológico alcancem o tumor.

O que são nanopartículas

São partículas mínimas, invisíveis à olho nu. Para esta pesquisa, elas foram desenvolvidas no laboratório da UFMG é baseada na mesma tecnologia utilizada pela Pfizer e pela Moderna para a produção das vacinas contra a covid-19.

O doutorando Walison Nunes, um dos autores do estudo, disse que a tecnologia pode ser considerada promissora porque, no caso dos tratamentos tradicionais contra o câncer, a maior dificuldade é fazer o medicamento “entrar” no tumor.

“As células cancerígenas formam uma espécie de ‘microambiente tumoral hostil’, que impede que as terapias e as células imunológicas do organismo consigam combater o tumor de forma efetiva”, explicou.

Como funciona

Quando o tumor se desenvolve, cria vasos sanguíneos anormais, e a nova terapia descomprime esses vasos sanguíneos e reduz o depósito de colágeno. Essas alterações facilitam os efeitos dos medicamentos nas células.

Nos testes com animais, as células cancerígenas e as saudáveis humanas são transplantadas em camundongos, aproximando-se do organismo humano.

O próximo passo é buscar fontes de financiamento para realizar a pesquisa oncológica em animais de grande porte. Após esta etapa, será possível iniciar os primeiros testes clínicos com humanos com câncer de intestino.