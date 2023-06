Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A lavanda, mais do que bonita e perfumada, é medicinal e capaz de ajudar mulheres na menopausa. Um estudo mostra que o simples uso do óleo essencial da flor aumenta a qualidade do sono e de vida nesta fase feminina. A descoberta pode trazer um pouco mais de tranquilidade para as mulheres que sofrem com insônia neste período.

O estudo foi feito com 32 mulheres no período pós-menopausa que sofriam com insônia. As mulheres foram divididas em dois grupos: 17 usaram o óleo essencial de Lavandula angustifólia, por quatro semanas antes de dormir. O outro grupo com 15 mulheres utilizou placebo, inalaram óleo de girassol pelo mesmo tempo.

Depois de quatro semanas, os pesquisadores observaram que a higiene do sono contribuiu para que as participantes dos dois grupos dormissem melhor. Mas apenas as que inalaram o óleo essencial de lavanda disseram ter acordado melhor na primeira semana.

A pesquisa

De acordo com a autora do estudo, a médica Helena Hachul, pesquisadora vinculada à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), os elementos que formam a estrutura química do óleo essencial de Lavandula angustifolia têm efeitos hipnóticos e ansiolíticos.

O estudo foi apresentado no Congresso Americano de Medicina do Sono, em Indianápolis (EUA), e sugere que a técnica seja associada a outros métodos para dar qualidade de vida às mulheres na fase da menopausa.

Helena Hachul recomenda terapias alternativas, como yoga, alimentação saudável e atividades físicas. A médica tem vários estudos na área específica da menopausa.

A menopausa

Antes da menopausa, há o período do climatério que provoca irregularidades menstruais, hemorragias ou escassez no fluxo.

O período da menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos das mulheres, antes desta fase é chamada de menopausa prematura ou precoce.

A menopausa pode provocar uma série de sintomas, veja a seguir.