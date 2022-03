Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A maioria das cidades do Litoral do Paraná já tomou uma decisão com relação ao uso da máscara em espaços abertos. Os decretos foram elaborados assim que o Governo do Estado sancionou a flexibilização do uso na última quarta-feira (16) ou ainda serão publicados, conforme as assessorias das Prefeituras.

Os seguintes municípios consultados pela Banda B já liberaram o uso: Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes. Neste caso, as cidades seguem o que definiu o Governo do Estado: o uso nos espaços abertos não é obrigatório. A Banda B aguarda um retorno sobre a decisão tomada em Guaraqueçaba.