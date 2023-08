Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino comoveu a internet ao ser gravado com seu cão orando por pessoas com câncer no mundo todo. No vídeo, é possível ver o garotinho convidando o cãozinho, que se junta a ele para oração linda!

A cena compartilhada no instagram @super_cattledogs foi assistida por quase três milhões de pessoas. Blue é um cachorrinho da raça boiadeiro-australiano que vive nos Estados Unidos com os tutores. Na internet, ele é famoso pelos vídeos de orações ao lado do amigo.

O cachorrinho é muito bem treinado e responde a todos os comandos do garoto, que antes de chamar Blue, explica aos seguidores que agora é o momento de oração. Quando escuta seu nome, Blue desce do escorregador, entra na posição e os dois começam a rezar.

Momento de oração

O vídeo começa com os dois no quintal de casa. Blue está atrás do garotinho, que explica para os seguidores, o motivo da oração.

“Hoje nós vamos rezar para todos aqueles que estão sofrendo com câncer”, disse o menino.

Enquanto isso, Blue está bem atento, só esperando o momento de ser chamado.

Quando o tutor termina a apresentação, ele chama pelo nome do cachorrinho, que vem e se posiciona para começar a oração.

A oração

“Blue, vamos orar!”, disse o garoto, que é rapidamente atendido pelo cachorrinho.

Blue desce do escorregador rapidamente, apoiando as duas patinhas da frente no colo do rapazinho, que fecha os olhos e começa a orar.

“Deus, hoje eu rezo por todos aqueles que estão sofrendo com câncer. Dê a eles esperança e por favor os abençoe com o milagre da cura. Amém”.

O cãozinho se mantém bem quietinho enquanto o menino ora e quando termina ganha um baita de um carinho.

“Você é um ótimo garoto, Blue, você é um ótimo garoto”, disse o tutor para o animal.

“Que fofura”

O vídeo do menino e o cão orando para a cura das pessoas com câncer já teve mais de 300 mil curtidas e deixou os seguidores da família emocionados.

“Eu não sei porque não consigo parar de chorar, estou vendo esse vídeo pela quinta vez seguida, esses dois têm um enorme coração”, disse uma seguidora.

Outra elogiou o garoto. “Essa criança será uma grande pessoa, já tenho certeza”.

