Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Adapar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, informou neste sábado (24), a detecção do primeiro caso no Paraná de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em ave silvestre. O registro foi confirmado na sexta-feira (23) no município de Antonina, no Litoral do Paraná.

O vírus foi identificado em ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real. Não há propriedades de produção comercial no raio de 10 quilômetros do foco localizado em Antonina. Outras investigações em aves silvestres estão em curso no Paraná.

Foram intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres em todo Estado. A infecção pelo vírus da gripe aviária em aves silvestres não altera o status sanitário do Paraná e do Brasil como livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade.