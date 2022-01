Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O primeiro caso de contaminação pela variante ômicron da Covid-19 foi confirmado na manhã desta quarta-feira (12). O paciente é um curitibano de 24 anos. A informação foi dada pelo secretário de estado da Saúde, Beto Preto, em entrevista coletiva pela manhã.

O laudo com o resultado do sequenciamento genômico foi encaminhado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com Beto Preto, o rapaz teve sintomas a partir do dia 14 de dezembro e realizou teste PCR no dia 18.

“Mandamos vários casos suspeitos para sequenciamento genômico desde o mês de dezembro e começamos a receber agora as primeiras informações”, explica o secretário.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aguarda por novos laudos na sequência, diante do aumento acelerado de casos de covid no estado a partir de 23 de dezembro. Para Beto Preto, a situação não é mais grave por conta da grande adesão dos paranaense à vacinação.

“Apesar das características da variante ômicron, que é duas a três vezes mais transmíssivel que a delta, e aparentemente até agora menos grave do que outros contextos e outras ondas de covid que tivemos, é importante frisar que se deve à grande cobertura vacinal que tivemos no Paraná”, diz.

Com a confirmação, fica constatado que o primeiro caso de contaminação pela variante ômicron no Paraná aconteceu 20 dias após o primeiro caso no mundo, que foi na África do Sul e duas semanas depois do primeiro caso no Brasil. “Isso demonstra como é rápida a proliferação desse tipo de vírus nesse momento.”

“Vacina é nosso salvo conduto”

Beto Preto afirmou que os quadros têm sido leves e reforça a importância da imunização completa.

“Temos paranaenses que não tomaram a vacina e que não retornaram para tomar a segunda dose ou reforço. A vacina é nosso salvo conduto. Se não houver vacina, quadros graves fatalmente começarão a acontecer.”

Beto Preto destacou que a Sesa está em constante análise sobre a questão das aglomerações e que a retomada de medidas mais restritivas não está descartada.

“Não somente carnaval, mas grandes shows. Mesmo que em ambientes abertos, esses espaços não têm sinalização de estar liberado o uso da máscara. E é o que temos visto em estádios, festas é a não utilização das máscaras”, afirmou o secretário.

Beto Preto alertou ainda sobre um possível colapso no sistema de saúde do estado, caso a procura volta a crescer nos hospitais, como foi em 2020.

“Vamos avaliar se permanece a alta demanda de procura às unidades de saúde. Importante dizer que, se continuar, em poucos dias entraremos na reta de colapso de entrada (não dentro do hospital). Mas tantos casos se proliferando pode trazer casos de piora e leitos serão retomados.”

O secretário revelou que o estado se preparava para a retomada das cirurgias eletivas, para nove vezes mais do que em 2020, antes da pandemia, mas que terá que abortar a medida neste momento.