Santo Antônio da Platina registrou o primeiro caso de um morador infectado pela varíola do macaco. A confirmação veio no boletim epidemiológico com data de domingo (25).

De acordo com a publicação, emitida pela secretaria municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, há ainda um caso suspeito de infecção pela doença.