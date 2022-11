Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Candidatos a uma das 1083 vagas para ingresso na Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) têm até sexta-feira, dia 11, para se inscrever no vestibular em um dos três campi da universidade: Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes.“É a oportunidade que o estudante paranaense tem de ingressar numa universidade pública gratuita e de qualidade, que garante acessibilidade, investe em tecnologia e mantém compromisso com o desenvolvimento social do Norte Pioneiro”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD)

Romanelli lembra ainda que parte dos inscritos podem ter a isenção da taxa de inscrição ao vestibular. “É uma política que abre espaço para que pessoas de baixa renda possam se inscrever e disputar uma vaga na universidade. Isso pode mudar a vida de muitos jovens”, avalia.

Vagas — A Uenp abriu 1.083 vagas em 28 cursos nos três campi localizados no Norte Pioneiro. As provas serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023, em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. A lista dos aprovados em primeira chamada está prevista para ser divulgada até o dia 10 de fevereiro.

Em Cornélio Procópio, oito cursos, com 357 vagas disponíveis: Administração (80), Biologia (20), Contabilidade (80), Economia (20), Geografia (30), Letras Português/Inglês (32) e Matemática (35).

Em Jacarezinho, são 14 cursos com 540 vagas em aberto: Biologia (32), Direito (63), bacharelado em Educação Física (36), Licenciatura em Educação Física (36), Filosofia (45), Fisioterapia (36), História noturno e vespertino (64), Letras Português/Espanhol (32), Letras Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36), Pedagogia vespertino e noturno (88).

Já em Bandeirantes são 186 vagas em seis cursos: Agronomia (40), Ciências da Computação (24), Biologia (40). Computação (20), Enfermagem (12) e Veterinária (22).

A Uenp é uma universidade conectada com o futuro. É uma instituição de ensino superior de credibilidade, que mantém compromisso com o desenvolvimento social do Norte Pioneiro. Além de ser orgulho para o Paraná, forma profissionais para o Brasil e o mundo”, conclui o deputado Romanelli.