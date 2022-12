Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi reeleito para o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) na manhã desta sexta-feira, 2. Ele terá como vice-presidente o prefeito de Cambará, José Salim Haggi Neto.

“Estamos com a estruturação do SAMU e também a construção do Ambulatorial Médico de Especialidades. São dois projetos que irão beneficiar e muito a população de todo o Norte Pioneiro”, comenta Palhares.

Desde o dia 15 de novembro o CISNORPI está com a gerência do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) do Norte Pioneiro. Também teve recentemente a liberação para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) com um investimento de R$ 25 milhões.

Outro ponto que o presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro destacou é o trabalho de órtese e prótese que é realizado em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a redução no tempo de espera para a chegada de aparelhos auditivos de dois anos para 21 dias.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.