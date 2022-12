Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A equipe do Corpo de Bombeiros (Siate), a Polícia Rodoviária Federal e ambulâncias do Samu foram acionadas, na tarde deste sábado (3), para prestar atendimento a um acidente grave na BR-376, em Ponta Grossa. A ocorrência foi registrada na Avenida Presidente Kennedy, na região da Vila DER.

De acordo com informações preliminares, um caminhão seguia sentido Curitiba quando o volante acabou travando e, com isso, a carreta invadiu a pista contrária. Neste momento, três veículos (uma van, um Jeep Compass e um Jeep Renegade) foram atingidos pelo caminhão. No total, dez pessoas se envolveram no acidente – o caminhoneiro; o motorista da van e um passageiro; quatro pessoas no Jeep Compass e três no Jeep Renegade.

A situação mais grave é de duas vítimas que estavam no Jeep Compass. De acordo com informações das autoridades, uma mulher e um rapaz que estavam no veículo tiveram ferimentos sérios na região crânio-encefálica (cabeça) e estão em estado gravíssimo.

Na van, uma criança acompanhava o condutor e foi encaminhada para atendimento hospitalar, mas o menor está em situação estável, sem ferimentos graves.

Os três passageiros do Renegade e o caminhoneiro tiveram apenas ferimentos leves e escoriações. A PRF esteve no local realizando a sinalização da via e prestando boletim de ocorrência.

As vítimas foram encaminhadas para diferentes casas hospitalares de Ponta Grossa.

