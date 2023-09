Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O objetivo do evento era mostrar o quanto as brincadeiras tradicionais são importantes para o desenvolvimento das crianças

O projeto de extensão curricular “Brincardique?”, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus de Jacarezinho, realizou, no sábado, 2, uma ação com alunos de escolas municipais de Jacarezinho. O evento aconteceu no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP.

Durante a tarde de sábado, alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil Maria Tereza Andrade Quevedo e Maria Salete Andrade participaram de diversas brincadeiras tradicionais infantis como bambolê, bugalha, jogos com bolas, amarelinhas, dança das cadeiras. As crianças também puderam desenhar, pintar e acompanhar contação de história. As atividades foram ministradas pelas acadêmicas do primeiro ano de Pedagogia, vespertino e noturno.

Segundo a professora organizadora do evento, Roseli de Cássia Afonso, a ideia era mostrar o quanto as brincadeiras tradicionais são importantes para o desenvolvimento da criança e para o vínculo afetivo entre as crianças e as famílias. “Quisemos mostrar como é importante um ambiente lúdico, colorido, com diversas brincadeiras e com a família junto. Tenho certeza de que esse momento será levado como memória afetiva de todos que participaram, até mesmo para as acadêmicas. Nós buscamos trazer um resgate das brincadeiras tradicionais para mostrar o quanto isso é importante: a criança estar ao ar livre, correr, se movimentar, principalmente, num lugar maravilhoso como é o Parque Universitário”, frisou.

No evento, as crianças também puderam participar de aula de mini tênis, oferecida pelo projeto do curso de Educação Física da UENP e assistir a apresentações artísticas do Grupo Tonelada de Maracatu e da Escola de Samba Acadêmicos Capiau. Integrantes do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) da UENP também realizaram roda de conversa sobre a temática da infância com pais e crianças.

A diretora das escolas que participaram do evento, professora Valéria Camussi, relata que ficou muito feliz com o convite. “A professora Roseli nos procurou e prontamente aceitamos participar. Nós aproveitamos a Semana da Família da escola. Ao longo da última semana, trabalhamos com as turmas. Os familiares participaram das atividades dentro da sala de aula. E encerramos com esse evento, nessa parceria com a UENP. Então trouxemos todos para fazer essa atividade juntos aqui no Parque”, comentou.

Gostaria de agradecer a UENP, em especial, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e ao Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE), a professora Roseli e todas as acadêmicas que ajudaram a organizar esse evento, além da Secretaria de Educação de Jacarezinho e todos que tornaram esse dia possível. Tenho certeza de que esse dia ficará na memória de todas as crianças. Elas se divertiram muito aqui hoje”, disse Valéria

A professora Roseli agradeceu pelas parcerias que tornaram o evento possível. “Quero agradecer à vice-prefeita e secretária de Educação, Patrícia Martoni, pelo apoio e ajuda com os materiais para a realização das atividades. E, principalmente, agradecer às acadêmicas, que arrecadaram materiais e coisas para o piquenique. Nós sabemos da dificuldade de os alunos virem estudar, de vir realizar um projeto como esse, mas as alunas prontamente se envolveram. É isso que tentamos mostrar, o que é trabalhar numa escola, onde todos têm que ter esse princípio de coletivo”, destacou.