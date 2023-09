Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo potencial para tempestades no Paraná. O alerta é para a manhã desta sexta-feira (1º). As regiões que podem ser afetadas são cidades do Sudoeste, Oeste e Centro-Sul do estado.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos fortes de 60 até 100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Nestas regiões, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de chuva durante todo o final de semana. Em casos de estragos, a orientação é procurar apoio da Defesa Civil, pelo 199.