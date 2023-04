A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (28/4), a manutenção da bandeira tarifária verde em maio, ou seja, sem cobrança de taxa extra na conta de luz.

A expectativa da Aneel é manter a bandeira tarifária verde durante todo o ano de 2023. A manutenção se dá pelo alto nível de armazenamento nas hidrelétricas, responsáveis por grande parte da geração de energia no país.

“A oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento”, destacou a Aneel em nota.