As ondas de frio que vêm atingindo o Sul do País neste inverno trazem um reforços para que os paranaenses reforcem seu engajamento na campanha Aquece Paraná, destinada a arrecadar agasalhos para proteger as pessoas em vulnerabilidade social. A campanha promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado está em sua quarta edição evai até o próximo dia 17 de agosto.

Até o momento foram reunidos cerca de 50 mil itens. Eles já foram distribuídos em 55 municípios mais atingidos pelas baixas temperaturas com apoio da Defesa Civil.Nos três primeiros anos de campanha, mais de 220 mil itens foram arrecadados e distribuídos.

Neste ano, os artigos podem ser entregues em dezenas de postos de coleta em todos os órgãos públicos estaduais, incluindo os quartéis do Corpo de Bombeiros, e instituições parceiras, comoa RICtv e o Instituto RIC, que estão reforçando as ações de informação e mobilização da sociedade nas suas emissoras de TV e de rádio, nos portais de notícias e nas redes sociais.

Podem ser doadas roupas e calçados em geral, como casacos, calças, camisetas, blusas e jaquetas, meias, sapatos fechados, toucas e cachecóis, além de cobertores e colchas. As peças precisam estar limpas, em bom estado e, no caso de sapatos, deve se garantir que os dois pés estão juntos e em condições de uso.

Para saber mais informações e também os endereços dos pontos de coleta, basta acessar o site www.aqueceparana.pr.gov.br .