A baixa procura fez o estado do Paraná jogar fora 6,5 mil doses de vacina meningocócica ACWY. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), as doses venceram no mês de agosto.

“A perda ocorreu nos municípios de Paranaguá, Ponta Grossa, Irati, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Apucarana e Telêmaco Borba”, diz nota da Sesa.

Em nota, a pasta diz que alerta e orienta constantemente os gestores municipais sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no Paraná.

“O Estado possui 1,8 mil salas de vacina e além de realizar dias D de mobilização (sempre aos sábados) para atualização da caderneta de crianças e adolescentes, a Sesa orienta que os municípios adotem a melhor estratégia para adesão do público à essa mobilização, incluindo número de unidades disponíveis e horários prolongados de funcionamento”, descreve.

A recomendação da Sesa para os 399 municípios foi o início da estratégia de vacinação do público de crianças a partir de 12 meses para a administração do reforço e para trabalhadores de saúde em substituição a vacina Meningo C até findarem os estoques de doses com validade para agosto de 2022. Na oportunidade foi reforçado também a importância da busca ativa dos adolescentes de 11 a 12 anos, 11 meses e 29 dias de idade ainda não vacinados conforme a instrução normativa do calendário nacional de vacinação.

Não há previsão de vencimento para setembro de 2022.