Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em conversa com a imprensa, após participar da Expointer, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que “mandou uma notinha” ao governo argentino referente ao atentado sofrido pela vice-presidente Cristina Kirchner, na noite de quinta-feira (1º). O mandatário, no entanto, não detalhou o conteúdo do texto.

“Mandei uma notinha. Eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento! Já tem gente querendo botar na minha conta esse problema. O agressor ali. Ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso”, disse Bolsonaro, nesta sexta-feira (2).

Apesar de dizer que mandou uma “notinha”, o Ministério das Relações Exteriores ainda não havia divulgado nenhum comunicado endereçado à vice-presidente argentina até a última atualização desta matéria.

Assista ao vídeo de Bolsonaro falando sobre o assunto

Para ter mais informações, leia a matéria completa do Portal Metrópoles, clique aqui