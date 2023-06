Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A explosão de uma churrasqueira causou queimadoras graves à influenciadora Larissa Piona Pagung, de 27 anos, além de outras cinco pessoas que também se feriram. De acordo com os médicos, a jovem teve quase 30% do corpo queimado.

O acidente ocorreu no município de Marilândia, localizado no estado do Espírito Santo, nesse domingo (11/6). Diante da gravidade dos ferimentos, a jovem precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Um vídeo divulgado pelo portal A Gazeta mostra o momento em que um homem se filmava na festa e é atingido pelas chamas. Outro trecho mostra uma das vítimas que teria se jogado em um córrego para se livrar das chamas.

