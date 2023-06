Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um veículo ocupado por um casal de idosos capotou na tarde desta terça-feira (13) na BR-376, nas proximidades do acesso ao Jardim Curitiba, junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Apucarana, na saída para Curitiba. O motorista, um homem de 72 anos, e a passageira, a esposa dele de 71 anos, não sofreram ferimentos.

Eles vinham do interior do São Paulo em um Kia Cerato e estavam indo para Curitiba onde buscariam um novo veículo. O condutor contou que eles estão completando 50 anos de casados nos próximos dias. Depois de pegar o carro na capital paranaense, eles iriam fazer uma viagem para o Uruguai para comemorar as Bodas de Ouro.

O carro deslizou numa poça da água e se descontrolou, batendo depois no guard rail”, disse o condutor, que se identificou com Carlos Alberto. Apesar do susto, o homem mostrou bom-humor e agradeceu por não ter nenhum ferimento. “Graças a Deus, estamos bem. Estou feliz da vida por não termos nos machucado, sem precisar ir para o hospital”, assinalou.