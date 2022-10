Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Reunidas, empresa de ônibus catarinense que faz trajetos em cidades entre o Paraná e Santa Catarina, cancelou as viagens nesta segunda-feira (31) devido aos bloqueios de manifestantes nas rodovias federais de ambos os estados. Segundo publicação da empresa, a venda de bilhetes também está suspensa temporariamente, até que a situação nas BRs normalize.

A orientação da Reunidas é para que os clientes que já adquiriram as passagens entrem em contato com os pontos de venda para confirmação de suspensão das viagens. Ainda, a empresa disponibilizou um número de serviço ao cliente para dúvidas: 08000 49 6161.

Os bloqueios acontecem em pelo menos cinco pontos em rodovias federais no Paraná e 18 pontos de rodovias catarinenses. Os bloqueios são feitos por manifestantes e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que discordaram do resultado das eleições deste domingo (30).

Veja os pontos de interdições no Paraná:

Em União da Vitória/PR, na BR-476, km 357 , em 30/10/2022 22h30, ocorreu uma interdição total, em virtude de manifestação de populares, com cerca de 30 manifestantes, que protestam contra o resultado do segundo turno da eleição presidencial.

Em Guaratuba, na BR-376, km 662, em 31/10/2022 09h20, ocorreu uma interdição total, em virtude de manifestação de populares, que protestam contra o resultado do segundo turno da eleição presidencial.

Em Marmeleiro, na BR-280, km 257, em 31/10/2022, ocorre interdição em trecho estadual.

Em Maringá, na PR-317, em 31/10/2022, ocorre interdição de populares, que protestam contra o resultado do segundo turno da eleição presidencial. (vídeo abaixo)

Em Guaíra, na BR-163, km 350, na Ponte Ayrton Senna, em 31/10/2022 11h30 ocorre interdição total em ambos os sentidos, sem previsão de liberação, em virtude de manifestação popular, com cerca de 15 manifestantes, Não há informação sobre extensão do congestionamento.

Confira os pontos com interdições em Santa Catarina: