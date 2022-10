Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta segunda-feira (31), em alguns estados do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, se manifestam em discordância ao resultado das urnas. Em Santa Catarina, as rodovias federais que cortam o estado têm pelo menos 18 pontos de interdições. Com isso, o trajeto entre Paraná e as cidades catarinenses está bloqueado.

Os bloqueios acontecem na BR-101, BR-116, BR-153, BR-280, BR-282 e BR-470. Em alguns locais, as filas já ultrapassaram 14 quilômetros, como no trecho que liga Curitiba ao Litoral catarinense. Confira:

No Paraná, também já foram registrados pelo menos quatro trechos com bloqueios nas rodovias federais, em União da Vitória, Maringá, Marmeleiro e Guaratuba. Clique aqui e veja onde estão os bloqueios no Paraná.

Confira os pontos com manifestação nas rodovias federais de Santa Catarina:

BR-101, km 6, (Garuva): Sentido Sul interditado

BR-101, km 25, (Joinville): Ambos os sentidos

BR-101, km 114, (Itajaí): Ambos os sentidos

BR-101, km 116, (Itajaí): Sentido Sul

BR-101, km 215, (Palhoça): Ambos sentidos

BR-101, km 282, (Imbituba): Ambos sentidos

BR-101, km 340, (Tubarão) Ambos sentidos

BR-101, km 379, (Içara – acesso Içara/Rincão) Ambos sentidos

BR-101, km 401, (Maracajá) ambos sentido

BR-101, km 445, (Santa Rosa do sul) Ambos sentidos

BR-116, km 7, (Mafra) Ambos sentidos

BR-153 km 97, (Trevo Irani) Parcial, ambos sentidos

BR-280 km 55, (Guaramirim) ambos os sentidos

BR-280 km 120, (Rio Negrinho)

BR-280 km 231, (Trevo Canoinhas) Ambos sentidos

BR-282 km trevo Joaçaba/Capinzal, (Joaçaba)

BR-470, km 139 (Rio do Sul) Ambos sentidos

BR-470, km 57, (Pomerode) Ambos sentidos

BR-470, km 67, (Indaial) Ambos sentidos

Pontos atualizados por volta das 9h.