A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira (10) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 278 casos, sem nenhum óbito na última semana.

Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná contabiliza 10.143 notificações, 1.389 diagnósticos confirmados, sem mortes em decorrência da doença.

No total, 306 municípios já registraram notificações de dengue, transmitida pelo mosquitoAedes aegypti, e 175 possuem casos confirmados.

OUTRAS ARBOVIROSES– Chikungunya e Zika também são transmitidas pelo mesmo mosquito e as informações referentes a essas doenças são apresentadas no mesmo documento. Neste período não foram confirmados casos de chikungunya, sendo registradas 58 notificações da doença no Estado. Não há notificações de zika vírus até o momento neste novo período epidemiológico.

Confira o boletim semanal completo AQUI . Mais informações sobre a dengue estão neste LINK .