A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) publicou nesta terça-feira, 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a nova nota orienta. Nota Orientativa 001/2024 e o

Meios de Comunicação . Os documentos trazem informações acerca do novo tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o triênio 2024-2026 que é “Mudando a narrativa sobre o suicídio”. Também contêm contatos e onde pedir ajuda, além de um breve resumo do cenário mundial.

De acordo com a médica psiquiatra da Divisão de Saúde Mental (DVSAM) da Sesa, Maristela da Costa Sousa, um dos pontos importantes do manual, especificamente, é que traz informações para profissionais da mídia e exemplos de frases e atitudes que possam auxiliar quem passa por um momento de dor emocional.

“O novo tema estabelecido pela OMS nos dá um novo direcionamento. Embora o suicídio tenha sido frequentemente discutido como um problema relacionado à saúde mental, ele é complexo e multifacetado e deve ser abordado de forma adequada”, disse. “Reportagens responsáveis sobre suicídio também são um componente importante. Esta atualização representa um elo numa cadeia longa e diversificada que envolve uma vasta gama de pessoas e grupos”.

Segundo Maristela, o manual para a imprensa serve como um guia de referência para uma divulgação responsável e a recomendação do que se deve ou não fazer. Como por exemplo, não informar sobre detalhes de notas, cartas, últimas mensagens de texto ou similares da pessoa que morreu. O documento pode ser utilizado para a informação tanto dos meios tradicionais como dos meios online, digitais e das redes sociais.

Já a Nota Orientativa aborda aspectos como capacitação de profissionais de saúde e de outros setores relevantes da sociedade, mensagens positivas e informativas voltadas para a população em geral e grupos de risco, intervenções de saúde pública, etiquetas de escuta e canais de ajuda e acesso ao sistema de saúde.

AÇÕES– No Paraná, a Sesa mantém ações permanentes embasadas em políticas públicas elaboradas na área da Saúde Mental. Existe, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), um Curso de Prevenção do Suicídio, na modalidade Ensino à Distância (EaD). Com duração de 65 horas, o curso está disponibilizado para todo o Brasil com apoio do Ministério da Saúde. É gratuito, voltado aos profissionais da saúde e também da Rede Intersetorial (assistência social, educação, entre outros).

A Secretaria da Saúde também distribui material informativo sobre medidas preventivas, por meio das 22 Regionais de Saúde, que atuam em todos os municípios.

O Estado dá prioridade à Linha de Cuidado em Saúde Mental, para atender as pessoas desde a porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Primária, até os Serviços de Emergência e Atenção Especializada. Já está acontecendo no Paraná o treinamento específico sobre a gestão e qualificação das diversas peculiaridades que envolvem a assistência na Linha de Cuidado em Saúde Mental.

ATENDIMENTO SUS– Atualmente, a Linha de Cuidado em Saúde Mental no Paraná é composta por inúmeros equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). São 157 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes modalidades; seis Unidades de Acolhimento (UA), sete Serviços Integrados de Saúde Mental (SIMPR), que é a conjunção de um CAPS AD III e uma UA de âmbito regional.