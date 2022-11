Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O trabalho intenso do Corpo de Bombeiros continua na BR-376, no ponto onde houve o deslizamento de terras. Até uma câmera de identificação de calor, conhecida como câmera térmica, foi utilizada, na esperança de encontrar pessoas vivas no local, que fica num ponto de serra em Guaratuba, no litoral do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

Segundo o coronel Manoel Vasco, comandante dos bombeiros do Paraná, a preocupação no momento é em conter a água que está em cima do morro.

“Estivemos pessoalmente para fazer uma avaliação no local, onde pudemos constatar o alto grau de risco que ainda continua. As chuvas estão persistentes […]. Fizemos um levantamento em cima do morro, onde foi constatado um grande volume de água, e estamos com bombas para retirada da água, pois há risco de novos deslizamentos. Após a retirada dessa água, teremos a oportunidade de acessar os veículos que estão na ribanceira”.explicou o coronel Manoel Vasco, dos bombeiros.

O uso da câmera de identificação de calor poderia ajudar os bombeiros a identificar possíveis vítimas vivas. Apesar disso, o que os bombeiros viram não agradou.

“A câmera termal foi utilizada no período da manhã e, infelizmente, há necessidade de ter calor de superfície, não encontramos nenhum tipo de calor”. lamentou o coronel dos bombeiros

Veja o vídeo da câmera de identificação calor:

O coronel atualizou que três veículos pequenos já foram retirados da cena e dois caminhões também. Por enquanto, não há possibilidade de as equipes descerem ao ponto do deslizamento, por conta do risco.

“Para descermos com as guarnições é o ponto mais crítico para as equipes. Por isso precisamos conter o volume de água, feito isso conseguiremos acessar os caminhões que são visíveis, a pelo menos 20 metros”. comentou o coronel dos bombeiros

O que está sendo feito é um trabalho de retirada de terra, mas a preocupação maior é a retirada de veículos embaixo da pista, pois pode haver o comprometimento da própria pista.

Além disso, os bombeiros também ainda não sabem ao certo quantas vítimas irão encontrar, embora a previsão seja de aproximadamente 30 pessoas.