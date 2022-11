Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A quarta-feira (29/11) foi histórica para Maiara e Maraisa. A dupla realizou o sonho de gravar com Roberto Carlos. As gêmeas se juntaram a Maria Bethânia e ao grupo Raça Negra entre os convidados da edição deste ano do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. A gravação contou com momentos de emoção.

Durante uma interação antes de cantarem, Maiara contou que encontrou Roberto pessoalmente pela primeira vez quando ela tinha 13 anos. “Sempre sonhei. Quando eu estava com 13 anos, virei para você e falei: ‘a gente vai gravar uma música juntos’”, relembrou a primeira voz da dupla.

