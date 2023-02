Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, foi liberada para trânsito, por volta das 9h, desta quinta-feira (2). A rodovia havia sido interditada durante a madrugada por risco de um novo deslizamento no km 669.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Arteris Litoral Sul informou que o trecho “apresenta condições estruturais seguras” para liberação do tráfego.

Na região do km 669, voltam a ser liberadas duas faixas sentido Curitiba e uma sentido Santa Catarina.

A PRF diz que é esperado que o trânsito se torne lento em toda a extensão da BR-376, entre Curitiba e Joinville, devido ao grande número de veículos que acessam a rodovia.

Apesar da liberação, a PRF reforça que, em razão do alto índice de chuvas na região, não está descartado um novo fechamento da rodovia