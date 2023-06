Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião de pequeno porte caiu no campo de futebol Bariri, na Zona Norte de Teresina, no Piauí. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (12) e é o segundo caso que ocorre na cidade em menos de 24 horas. O piloto, a esposa e as duas filhas estavam na aeronave. As informações são do A10+.

Ainda, segundo o portal, as vítimas não correm risco de morte, mas algumas imagens que circulam na internet mostram algumas pessoas feridas, inclusive, uma criança.

Ainda não se sabe o motivo da queda do avião. A aeronave, modelo BEM 711ST, pertence ao Concesso Sociedade Individual de Advocacia, do advogado e piloto Arcedino Concesso Pereira Filho, segundo o A10+.