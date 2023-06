Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda, em Londrina (PR), onde Thiago Vinícius, de 2 anos, a mãe e o namorado da mulher teriam ido antes da criança desaparecer no sábado (10), está interditado desde 2016, por conta da chuva que destruiu o local.

De acordo com a prefeitura do município, mesmo interditado, algumas pessoas entram no parque sem a autorização. O local, que fica às margens do Ribeirão Três Bocas, fica a 12 km de distância do centro da cidade.

A mãe, Letícia Fernanda conta que estavam no parque e ela colocou a criança no carro para irem embora. Mas notou a ausência do menino quando já estavam a quilômetros do local.

A mãe explicou que Thiago pode ter fugido em um momento de descuido. O casal não é considerado suspeito pela Polícia Civil, que investiga o caso.