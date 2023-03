Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Veja se não é um brasileiro prodígio! Com 2 anos e 5 meses, o pequeno Davi Oliveira Duarte reconhece 135 bandeiras de países, faz algumas contas de adição e lê o alfabeto inteiro. Gênio? Superdotado? Tudo indica que, sim, mas só os testes e especialistas podem confirmar.

Até lá o menino surpreende. A criança estuda em uma creche municipal no bairro do Rádio Clube, em Santos, no litoral de São Paulo, e aprendeu, sozinho, com vídeos educativos no youtube!

O garoto é um prodígio! Em um vídeo compartilhado na internet pelo pai da criança, Alexandre Baptista, mostra o menino acertando o nome de várias bandeiras de países ao ser questionado pelo pai.

A criança também lê todas as letras do alfabeto. Detalhe, em inglês e português! Detalhe: Davi é uma criança como outra qualquer, sorridente, embora troque a piscina e o parquinho pelos livros. Segundo os pais, a dificuldade é fazê-lo brincar. O menino é impressionante.

Youtube

Alexandre Baptista explica que o filho começou cedo a assistir vídeos educativos no Youtube, quando tinha apenas 1 ano e 8 meses. “A gente assustou porque não esperava que ele fosse aprender sozinho”, disse o pai em relação ao filho ter aprendido o alfabeto inteiro.

Os pais de Davi afirmaram que já tinham notado que o filho tinha facilidade em memorizar informações. Como o alfabeto não foi o suficiente para a criança, ele ainda aprendeu a contar! Alguém para esse menino, gente!

“Como vi que ele tinha muita facilidade, comecei a colocar mais informações para ele”, afirmou o pai. Notando que o filho tinha habilidades muito desenvolvidas, Alexandre resolveu começar ensiná-lo o nome de bandeiras, e deu certo!

“A parte das bandeiras sou eu que ensino, e hoje ele sabe um pouco mais de 135 bandeiras de países”, disse orgulhosamente o pai da de Davi.

Brinca, Davi, brinca!

Para os pais do menino, a maior dificuldade é fazer com que o filho brinque. Se deixar a criança estuda o dia inteiro!

Buscando uma melhor educação para Davi, os pais agora torcem para conseguir uma bolsa em uma escola particular. “Eu tenho limitações, ensino algumas coisas, mas um professor qualificado vai ensinar muito mais”, afirmou o Alexandre.

A criança passou por uma consulta com um neuropediatra, que explicou que Davi tem um desenvolvimento do cérebro diferente e mais avançado para sua idade.

Mas ainda não é possível confirmar que o pequeno Davi tenha altas habilidades, o que no passado, era chama de um superdotado, porque segundo especialistas, ele precisa um pouco mais de idade para ser submetido a testes específicos.