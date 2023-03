Rapaz faz vestido de baile e realiza sonho da amiga que não podia comprar

E fez do jeitinho que ela queria: azul, esvoaçante, como de uma princesa da Disney.

O vestido do baile de formatura faz parte da vida de muitas estudantes e para esta jovem não foi diferente. Mas, sem dinheiro, ela não sabia o que fazer. Foi aí que veio a linda surpresa: o melhor amigo realizou o sonho dela e ficou muito melhor que imaginava!

Brincadeira x Realidade

No ano passado, Addi encontrou um vestido que ela amou, mas era extremamente caro. Brincando, a jovem se virou para o melhor amigo e disse: “Parker, por que você não faz meu vestido de baile?”.

Os amigos riram muito do que parecia ser uma piada. Mas, segundo Parker, o comentário não saiu da cabeça dele. “Quer saber? Acho que poderia fazer o vestido de baile”, reagiu o rapaz.

Parker pesquisou, pensou, examinou e desenhou, seguindo os comentários da amiga, o que parecia ser o vestido dos sonhos de Addi. Ele trabalhou duro e criou o esboço do vestido.

Resultado

Foram meses de trabalho, segundo Parker que, aprendeu sozinho como fazer cada detalhe do vestido e alta costura, a partir de dicas da avó e muita pesquisa e dedicação.

Parker planejou terminar o vestido bem antes do baile, mas refez várias partes do vestido tudo para garantir que se aproximasse do ideal.

“Sou tão perfeccionista que estava adicionando mais pedras ao vestido até mesmo na noite anterior ao baile”, disse Parker.

Addi acompanhou o esforço do amigo, em todas as etapas, e chorou muito quando viu tudo pronto, pela primeira vez, na noite do baile de formatura.

Feliz com o resultado, Parker planeja fazer mais vestidos de alta costura. Segundo ele, decidiu o que estudará na universidade: figurino e teatro musical na faculdade. O estudante quer se tornar um figurinista da Broadway!