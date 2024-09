Após a passagem de uma rápida frente fria, o calor volta ao Paraná a partir deste domingo (29). Além disso, há risco de temporal que são comuns nos tempos de primavera.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol aparece na maioria das regiões paranaenses e as temperaturas se elevam à tarde, principalmente na região leste neste domingo. O dia começa com nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

A semana começa com tempo estável e as temperaturas voltam a crescer em todo o estado. Faz muito calor entre segunda-feira (30) e terça-feira (1º), segundo o Simepar. Além disso, há risco de temporal a partir da quarta-feira (2).

De acordo com o instituto, na quinta-feira (3) o tempo continua instável, contudo, a estabilidade volta na sexta-feira (4) e também no sábado (5).

No domingo de eleições, há previsão de tempestades, principalmente para o interior do estado.